Terapia Intensiva de la Institutul Marius Nasta, blocata dupa ce a primit pacienți critici COVID-19 cu infecții nosocomiale neraportate din Brașov și București

Managerul Institutului "Marius Nasta" a declarat că trei pacienţi cu COVID-19 internaţi la Terapie Intensivă au fost aduşi cu infecţii nosocomiale neraportate din spitale din Braşov şi Bucureşti. "Atunci când ai pacienţi critici, care vin din diverse spitale, care au fost internaţi în alte terapii în unităţile respective, de foarte multe ori vin încărcaţi cu […]