Terase inchise dupa ora 23: Cum a reactionat prefectul George Niculescu la acuzele lansate la adresa sa. La finalul zilei, sunt convins ca am depus toate eforturile pentru locuitorii acestui judet!

Noul coronavirus a schimbat cu totul stilul de viață al românilor. Începând de astăzi, 2 august, ora 23:00, terasele vor fi închise până dimineață. Astfel, mai multe voci ale opiniei publice au acuzat actualul prefect al județului Constanța, George Constanța, că a rămas pasiv la deciziie Guvernului privind această măsură restrictivă.De altfel, pentru a lămuri lucrurile, prefectul a transmis un punct de vedere cu privire la aceste acuze.„Așa cum bine știți, din această seară, începând cu ora 23:00, terasele, barurile și cluburile de pe litoral (și din restul județului) se vor închide pe parcursul nopții, activitatea în intervalul orar 23:00 - 06:00 fiind considerată cu risc epidemiologic crescut, în urma unor analize făcute la nivelul CNSU.În ultimele zile am primit multe întrebări și mi s-au cerut multe lămuriri pe această temă. Mulți m-au acuzat că nu am luat atitudine și că nu am făcut lobby pentru judetul Constanța, având în vedere numărul relativ scăzut de infectări zilnice înregistrate în județul nostru. Mă întreb, de unde știu aceștia de toate demersurile pe care le-am făcut, le fac și le voi face, de toate discuțiile pe care le port cu mediul de afaceri?Decizia face parte din Hotărârea nr.38 emisă de CNSU, care vizează mai multe zone din țară, nu doar litoralul. Înțeleg foarte bine importanța turismului, a industriei HoReCa, din care am făcut parte, până nu demult. Sunt printre primii care conștientizează efectele măsurilor restrictive care s-au aplicat și se aplică acestui mediu extrem de important al Constanței. Pe de altă parte, înțeleg și îngrijorarea autorităților și a Guvernului României, care se confruntă cu cea mai mare criză sanitară din ultimii 100 de ani, la nivel mondial!Toate măsurile, atât de la nivel județean, cât și de la nivel central, sunt luate pentru ieșirea din criza sanitară! Relansarea economică a României, o prioritate a tuturor (autorități și mediu privat), nu va putea fi posibilă fără revenirea la o stabilitate, pe fundamentul căreia se poate construi!Nu în ultimul rând, sunt conștient că, astfel de măsuri, sunt teribil de nepopulare, dar, din momentul în care am depus jurământul de prefect, toate acțiunile mele au fost în slujba cetățeanului. Îmi asum toate insultele (care, de cele mai multe ori depășesc orice limită a bunului-simț), îmi asum criticile, îmi asum faptul că mulți politicieni vor specula această situație pentru a câștiga capital politic, doar este pre-campanie electorală. Pentru că, la finalul zilei, sunt convins că am depus toate eforturile pentru locuitorii acestui județ!”, a transmis prefectul George Niculescu.