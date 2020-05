Terasele ar putea fi redeschise. Ce modificari s-au adus in Parlament proiectului de lege privind starea de alerta

Senatul a adoptat, ca primă cameră sesizată, proiectul de lege privind starea de alertă din 15 mai, urmând ca miercuri să fie supus votului final în Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul PSD Șerban Nicolae, adoptat de senatori, terasele […] The post Terasele ar putea fi redeschise. Ce modificări s-au adus în Parlament proiectului de lege privind starea de alertă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.