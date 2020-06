Normele privind petrecerea timpului la o terasă nu sunt prea clare, așa cum nici multe alte restricții impuse în timpul stării de urgență sau de alertă nu au fost definite în termeni univoci. Mulți patroni sau administratori de terase își pun diverse întrebări legate de normele elaborate de Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei și Autoritatea Națională […] The post Terasele s-au deschis. Regulile și normele impuse sunt confuze pentru patroni. CITIȚI AICI NORMELE INTEGRAL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.