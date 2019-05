Teren atribuit unui veteran de razboi decedat si care a ajuns la afaceristul Cilibia: Curtea de Apel Constanta a anulat hotararea de CLM prin care s-a realizat o improprietarire ilegala (documente+galerie foto)

Premieră în justiția din Constanța

Povestea terenului

În urma unui proces pe care actualul deputat USR de Constanțal-a inițiat în anul 2015, în calitate de apărător, Curtea de Apel Constanța a anulat o hotărâre a Consiliului Local prin care se realizase o împroprietărire ilegală cu privire la un spațiu verde. Hotărârea instanței este definitivă. Terenul, cu o suprafață de 500 de metri pătrați, se afla în domeniul public al municipiului Constanța. Pe acest teren ar fi urmat să fie construit un bloc. De asemenea, alte suprafețe adiacente de spațiu verde ar fi urmat să fie sacrificate pentru a se amenaja parcări pentru noul bloc.„Din cunoștințele mele, s-au mai anulat PUZ-uri sau autorizații de construire, dar anularea în contencios administrativ a unei astfel de hotărâri de Consiliul Local de împroprietărire ilegală pare a fi o premieră la Constanța. Am reușit să tăiem răul de la rădăcină. De această speță sunt legate, într-un fel, o bună parte a activității mele civice și pasul pe care l-am făcut spre politică în 2016, înscriindu-mă în partidul înființat de Nicușor Dan. De aceea, vreau să vă spun povestea acestui caz.Prin 2014, am aflat că niște „băieți deștepți” din Constanța, apropiați ai găștii Mazăre, voiau să construiască niște blocuri pe spațiile verzi din cartierul Tomis Nord, exact lângă blocul în care am copilărit. Când am văzut anunțul referitor la elaborarea noului PUZ, am luat decizia să fac tot ce îmi stă în putință să-i opresc. Blocurile începuseră să apară în Constanța ca ciupercile după ploaie, direct pe spațiile verzi. Acești indivizi așteptaseră ani de zile pentru a se pune la adăpost de sancțiunile penale și, după împlinirea termenelor de prescripție a răspunderii penale, scoseseră capul afară, cu tupeu.Abia anul acesta, am văzut cu toții dimensiunea dezastrului, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a lui Mazăre în Dosarul Retrocedărilor: sute de mii de metri pătrați de spații verzi, faleze și plaje au fost atribuite ilegal. În fine, PSD Constanța pusese ochii și pe acest teren, unde pe vremuri era o grădină cu trandafiri. Am anunțat toți vecinii și am mers prin tot cartierul, din ușă-n ușă, cu o petiție. Am strâns sute de semnături, am mers alături de foștii mei vecini la dezbateri publice și am reușit să blocăm PUZ-ul, anulând în instanță avizul dat în mod nelegal de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța. Acest proiect de PUZ prevedea distrugerea a mii de metri pătrați de spații verzi de pe str. Suceava, pentru construirea a două blocuri, dar și a unor parcări - în loc să-și amenajeze parcările pe propriile terenuri, băieții deștepți beneficiau de bunăvoința lui Mazăre și primeau locuri de parcare amenajate pe spațiile verzi din domeniul public.Astfel, am descoperit cum puseseră mâna acești indivizi pe teren. Era un mod de operare pe care îl mai folosiseră și în alte cazuri. Nu prin retrocedări în baza Legii nr. 10/2001, ci în baza unei legi care le dădea dreptul veteranilor de război să primească terenuri de câte 500 mp în intravilan, pentru construirea de case (în limita terenurilor disponibile din localități). Dar terenul acesta nu era disponibil, întrucât făcea parte din domeniul public al municipiului Constanța, fiind spațiu verde. Credeți că asta i-a oprit? Nicidecum. Au elaborat un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care treceau terenul din domeniul public în cel privat și îl dădeau unui veteran decedat cu aproape doi ani înaintea adoptării acestei hotărâri de consiliu local.Un veteran decedat era împroprietărit în anul 2007 de către Consiliul Local controlat de Mazăre! Rudele acestuia nu s-au bucurat de teren nicio clipă, pentru că terenul nu era pentru ele. Veteranul, care nu a avut nicio vină în povestea asta, chiar avea dreptul să primească un teren (nu spațiu verde, evident). Însă s-a lungit soluționarea cererii până când acesta a decedat, iar moștenitorii săi, cărora li se spusese că nu mai există teren în Constanța, exasperați, au renunțat la dreptul lor în favoarea găștii, probabil în schimbul unei sume modice de bani. Ca atare, cu câteva zile înainte de votul în Consiliul Local, urmașii veteranului îi dădeau o procură unui individ să se ocupe de toate demersurile pentru intrarea în posesie și chiar să poată vinde acel teren oricui, chiar și lui însuși, oricând și la orice preț”, povestește deputatul Stelian Ion.Veteranul l-a vândut în 2014 celui căruia îi era predestinat: lui, fruntaș PSD, multimilionar în euro, apropiat al lui Radu Mazăre, fost candidat pentru Senatul României din partea PSD, partener de afaceri cu fostul viceprimar Nemirschi, acum cercetat de DIICOT, alături de Cristian Borcea, alt membru al acestei mari familii, pentru evaziuni fiscale de zeci de milioane de lei.„Acum vine partea frumoasă: vecinii mei au acceptat să se judece cu Consiliul Local Constanța pentru anularea acestei hotărâri abuzive. I-am reprezentat în primă instanță, apoi procesul a fost preluat de un avocat foarte bun, colegul și prietenul meu Ștefan Bitoleanu, membru al asociației „Verde Urban“. Procesul a fost câștigat. Hotărârea judecătorească este definitivă, iar hotărârea Consiliului Local este anulată. Drept urmare, acești șmecheri își vor lua adio de la teren, care trebuie să revină acum în domeniul public al municipiului, cu destinația de spațiu verde. Dar lucrurile nu vor rămâne așa. Primarul Decebal Făgădău trebuie să facă urgent demersurile legale pentru a reînscrie acest teren în inventarul bunurilor aflate în domeniul public al municipiului Constanța, alături de celelalte zeci de terenuri din dosarul retrocedărilor ilegale”, mai spune Stelian Ion.Această speță a fost pentru Stelian Ion picătura care a umplut paharul și care l-a determinat să acționeze prin constituirea, în 2016, a Asociației „Verde Urban“.Şi Asociația „Verde Urban“ a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook, că, „poate în premieră pentru orașul Constanța, o instanță civilă, în speță Curtea de Apel, a constatat în mod definitiv că se impune anularea unei hotărâri de Consiliu Local prin care a fost scos un teren din domeniul public și atribuit unei persoane fizice”.„Terenul, în suprafață de 500 mp, este situat în mult-încercatul cartier Tomis Nord, pe strada Suceava, și este un spațiu verde aferent blocului de locuințe U1, iar actualul proprietar (pentru că, bineînțeles, terenul a fost revândut pentru a ajunge la destinatarul scris în stele) a demarat acum câțiva ani o propunere pentru construirea unui bloc P+6. Din fericire, la momentul respectiv, urmare a acțiunii în instanță a actualului deputat Ion Stelian, proiectul a fost stopat. Elementul de noutate, care ne dă speranță atât nouă, cât și celor care vor să acționeze împotriva masurilor abuzive care au ca rezultat reducerea suprafețelor de spații verzi, este acela că, printre alte motive, s-a constatat încălcarea normelor privind protecția mediului. Nu de alta, dar pe terenuri spații verzi atribuite în mod similar s-a construit și se construiește în continuare fără nicio considerație pentru mediul înconjurător. Poate așa, în ultimul ceas, emitenții PUZ-urilor si autorizațiilor de construire vor cumpăni mai bine înainte și vor lua în considerare și acest „mărunt” element care este spațiul verde” - au transmis reprezentanții Asociației Verde Urban.În anul 2015, cetățenii municipiului Constanța erau convocați la consultări, pentru a-şi expune punctul de vedere cu privire la intenția de elaborare a „Planului Urbanistic Zonal - zona delimitată de strada Suceava, strada Adamclisi, aleea Heracleea, aleea Capidava şi aleea Argeşului“. Aici ar fi trebuit să se construiască nişte parcări care să deservească locuitorii din zonă, dar în plan sunt cuprinse şi două blocuri care ar urma să se ridice de asemenea pe spațiul verde. Inițiatoarea PUZ-ului era o anumeÎn iunie 2015, în jur de zece persoane, dar şi reprezentanți ai elaboratorului PUZ-ului, funcționari ai Primăriei Constanța, activişti de mediu şi reprezentanți ai asociațiilor de proprietari s-au strâns în sala mică de şedințe a Primăriei Constanța. Printre ei, mai mulți locatari ai blocurilor U1 şi T1 care au ținut să-şi exprime dezacordul față de intenția de distrugere a spațiului verde.Când au depus scrisoarea la Primăria Constanța, prin intermediul avocatului Stelian Cristian Ion, locuitorii din zonă au specificat că nu doresc să le fie luat spațiul verde şi ocupat cu nişte parcări pe care nu le-au solicitat: „Amenajarea acestei parcări, impuse cu forța pe spațiul verde de care ne bucurăm noi şi dorim să se bucure pe viitor şi copiii noştri, nu corespunde aspirațiilor noastre, ci poate doar al privaților“. Oamenii veniți la consultări au precizat şi că, de fapt, acelor parcări le sunt „accesorizate“ şi două propuneri pentru blocuri, iar locurile de parcare astfel create ar deservi apartamentele din noile spații de locuit.„Subliniem faptul că în speță nu este vorba despre un parteneriat public-privat, ci exclusiv despre un proiect privat, iar în aceste condiții nu înțelegem de ce autoritatea publică locală creează unor investitori privați astfel de avantaje, în detrimentul locuitorilor din zona vizată. După cum se observă din planul prezentat de proiectant, celor doi investitori le sunt puse la dispoziție mari suprafețe de teren pentru parcări, realizate bineînțeles pe spațiul verde aparținând municipalității, de care se bucură în primul rând locuitorii din zonă“, explica la acea vreme avocatul Stelian Cristian Ion.Tot la acea dată, proiectul de hotărâre care a fost retras de pe ordinea de zi a şedinței de CLM prevedea că: „Zona studiată, în suprafață de 81.516,32 de metri pătrați, include terenul inițiatorului, în suprafață de 250 de metri pătrați din acte şi 275 de metri pătrați din măsurători (...), respectiv teren, în suprafață de 500 de metri pătrați (…), conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 412/27.07.2007 (...)“.Din formularea aceasta, deducem că inițiatorul PUZ-ului deține doar „250 de metri pătrați din acte şi 275 de metri pătrați din măsurători“, cealaltă parcelă - „teren în suprafață de 500 de metri pătrați (…) conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 412/27.07.2007“ - nefiind proprietatea aceleiaşi persoane.Dar ce prevede HCLM nr. 412/27.07.2007? (vezi secțiunea „Documente”) Articolul 2 al acestei hotărâri stipulează că: „Se atribuie în proprietate numitului Botez I. Aurel terenul în suprafață de 500,00 mp, situat în oraşul Constanța, strada Suceava, zona bloc U1, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Botez I. Aurel se încadrează în prevederile art. l3, lit. b din Legea nr. 44/1994, modificată şi completată“. Deşi în textul hotărârii este menționat astfel, în referatul ataşat, semnat de directorul executiv al Direcției de Patrimoniu, Ramona Daniela Dospinescu, la acea dată, respectiv șef serviciu Grațiela Rusu şi Halea Maximov, se menționează cu totul altceva: „Amplasamentul propus pentru atribuire face parte din planul de parcelare al Proiectului Urbanistic de Detaliu, etapa a V-a, şi PR nr. 59X-5/1994, fiind însoțit de avizele de specialitate, lotul având următoarele vecinătăți: la nord - strada „A”; la sud - Lot „B”; La est - prop. Cruceanu Ion; la vest - strada Prelungirea Lanului“.Terenul de 500 mp are o poveste la fel de interesantă: prin HCLM nr. 412/27.07.2007, la propunerea fostului primar Radu Mazăre, un lot de 500 mp din domeniul public - spațiu verde aferent blocurilor U1-U2, situat pe strada Suceava, este trecut în domeniul privat cu scopul de a fi atribuit unui domn, în temeiul legii veteranilor de război. Împroprietărirea se realizează tot prin HCLM nr. 412/27.07.2007. Numai că, la data împroprietăririi lui Botez Aurel (27.07.2007), acesta era decedat de mai bine de un an şi jumătate, astfel cum rezultă din certificatul de moştenitor din 19.04.2006, autentificat de BNP Stan Maria („decedat la 18.12.2005”). Practic, a fost împroprietărită o persoană decedată, lucru imposibil din punct de vedere juridic, fapt evident chiar şi pentru o persoană fără studii juridice.Mai departe, moştenitoarea veteranului nu s-a bucurat nici ea prea mult de acest teren, de vreme ce, chiar înainte cu patru zile de şedința de Consiliu Local prin care a fost împroprietărit defunctul său tată, a dat procură unui anumepentru a vinde acest teren „cui va crede de cuviință sau sie însuşi, la prețul pe care îl va crede de cuviință”. Acest domn, aparent persoană de interfață a adevăratului beneficiar al terenului, nu întreprinde nimic până în 30.07.2014, perioadă când locuitorii din zonă au început să se intereseze de aceste terenuri. La 30.07.2014, el „vinde” terenul unei persoane despre care presa a relatat că ar fi făcut parte din cercul de interese al Primăriei:(asociat la Aqualand SA - Aqua Magic, acționar la Petroconst. Cercul s-a închis în 2014, iar adevăratul beneficiar al împroprietăririi iese la iveală.Cât despre cealaltă parcelă, de 250 de metri, respectiv 275 de metri pătrați din măsurători, al cărei proprietar este Marcela Savin, inițiatoarea PUZ-ului, aceasta a dobândit dreptul de proprietate în anul 2005. Iată ce spunea pe atunci avocatul Cristian Ion și ce demonstra la vremea respectivă cu documentele pe care le-a prezentat (vezi secțiunea „Documente”): primul teren, de 250 mp, a fost dat în compensare în baza Legii nr. 10/2001 astfel: „Schvarczberger Apostolina a notificat Primăria Constanța cu Notificarea nr. 327/2001. Ani buni, cererea sa nu a primit niciun răspuns, până în 2004, când un oarecare Andrei Marin cumpără, de la doamna care probabil se săturase să mai aştepte soluționarea notificării sale, toate drepturile litigioase. La scurt timp, acest domn formulează la Primărie cererea nr. 141.680/17.11.2004, în urma căreia, după doar două zile, adică la 19.11.2004, primarul Radu Mazăre emite dispoziția nr. 3080 prin care îi dă în compensare acestui domn un număr de 28 de terenuri, printre care şi cel în cauză.Alte terenuri sunt pe lângă Şcoala Generală nr. 29 (probabil tot vreun spațiu verde), bulevardul Mamaia, Campus CERONAV etc., toate în suprafață totală de 29.062 mp. Ce nu a reuşit persoana îndreptățită în trei-patru ani a reuşit Andrei Marian în doar două zile. Acel teren figura înregistrat la cadastru cu 275 mp din măsurători, din acte rezultând un drept de proprietate de doar 250 mp. Restul de 25 mp se pare că au fost făcuți cadou din pix de Primărie, de vreme ce Primăria tolerează ca persoana fizică să îşi intabuleze 25 mp din terenul său şi să nu facă nimic pentru a redobândi această proprietate“.