Teren de aproape 10.000 mp din nordul Bucurestiului donat pentru constructia unei scoli si a unei gradinite publice

Dezvoltatorul Impact Developer&Contractor a înaintat Municipiului Bucureşti oferta de donaţie a 9.620 de mp, în nordul Bucureştiului, pentru construcţia unei şcoli şi a unei grădiniţe publice, a anunţat vineri compania, potrivit Agerpres.

"În prezent, în acea zonă a Sectorului 1 locuiesc aproximativ 1.500 de copii de vârstă şcolară şi preşcolară, cea mai apropiată unitate de învăţământ aflându-se la peste 4 km distanţă. Această situaţie generează aglomeraţie în trafic, poluare şi un nivel scăzut de siguranţă a elevilor care sunt nevoiţi să parcurgă distanţe mari până la şcoală. Demersul Impact Developer & Contractor este un pas către normalitate şi o invitaţie pentru toţi marii dezvoltatorii imobiliari din ţară să evolueze investind în educaţie", se menţionează în comunicat.În acest an, compania a alocat peste 1 milion de euro (fără TVA) pentru extinderea utilităţilor publice ce vor deservi atât şcoala şi grădiniţa, cât şi alte zone aflate în vecinătatea cartierului Greenfield. Impact Developer & Contractor are în plan construirea de căi suplimentare de acces în proximitate. Potrivit companiei, acestea sunt în faza finală de avizare a documentaţiilor PUZ, iar odată finalizate, ele vor fi trecute cu titlu gratuit în domeniul public.

Conform planului de urbanism aprobat, în apropierea şcolii şi a grădiniţei vor fi construite, de asemenea pe două terenuri puse la dispoziţie cu titlu gratuit municipalităţii, un terminal STB, diverse alte funcţiuni publice şi o subunitate ISU care să deservească întreaga zonă de Nord a Capitalei. Pentru execuţia acestor funcţiuni şi elemente de infrastructură, Impact Developer & Contractor a alocat un buget de peste 3 milioane de euro (fără TVA).



"Amplasat în arealul delimitat de Pădurea Băneasa, Pădurea Tunari şi Aleea Teişani, Greenfield reprezintă proiectul fanion al Impact Developer & Contractor, iar planurile companiei de dezvoltare a cartierului cuprind imobile cu amprentă redusă de CO2, spaţii verzi mult mai mari faţă de normativele legale, precum şi soluţii de tip smart city şi wellness. În acest sens, Impact Developer & Contractor va subvenţiona construirea în cartier a unui centru comunitar cu funcţiuni comerciale, de servicii şi sportive. Astfel, în acelaşi timp cu satisfacerea unei nevoi reale a locuitorilor complexului, se va reduce semnificativ şi traficul rezidenţilor către oraş. Întreaga strategie de dezvoltare a cartierului Greenfield este gândită să facă parte dintr-un ansamblu de funcţiuni publice de interes general, în beneficiul întregii zone de Nord a Bucureştiului. Mai jos, vă prezentăm paşii pe care compania i-a urmat pentru demararea acestui proiect şi detalii privind realizarea lui", se menţionează în comunicat.



Potrivit companiei, la sfârşitul lunii aprilie, prin act notarial, la solicitarea Primăriei Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti şi Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti, compania Impact Developer & Contractor a înaintat Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti oferta de donaţie pentru terenul intravilan în suprafaţă de 9.620 de mp, situat în Bucureşti, Aleea Teişani Sector 1, limitrof cartierului Greenfield.



"Consiliului Local al Sectorului 1 a votat favorabil solicitarea către C.G.M.B., în data de 28.05.2020, pentru primirea în administrare în vederea construirii pe acest teren a unei şcoli şi a unei grădiniţe publice, împreună cu toate anexele şi utilităţile necesare, conform proiectului anexat actului de donaţie şi întregii documentaţii tehnice pentru autorizaţia de construire, donate de asemenea cu titlu gratuit. În acest sens, există deja un acord de acceptare de principiu din partea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1. Demararea lucrărilor are şi un termen precis, nu mai târziu de 31.12.2020", se menţionează în comunicat.



Împreună cu proiectul pentru construcţia şcolii şi grădiniţei, valoarea donaţiei se ridică la aproximativ 1,75 milioane de euro, conform raportului de evaluare.



Şcoala şi grădiniţa vor avea acces direct la un drum public şi vor constitui spaţii educaţionale moderne, unde vor putea învăţa aproximativ 1.000 de copii din zona de Nord a Bucureştiului. Astfel, grădiniţa va putea primi 150 de copii în 15 săli de clasă, o sală multifuncţională, un cabinet medical, plus izolator, un oficiu alimentar, spaţii administrative, spaţii tehnice şi o curte de joacă acoperită.



Totodată, în şcoală vor putea învăţa două serii de câte 390 de copii în 13 săli de clasă, 5 laboratoare (chimie, biologie, fizică, informatică, limbi străine), două ateliere (muzică şi arte), 1 sală after-school, 1 bibliotecă, o sală de sport, plus vestiare, un foaier multifuncţional, un cabinet logopedic, un cabinet de consiliere pedagogică, un cabinet medical, plus izolator, un spaţiu bufet, plus oficiu alimentar, un magazin şcolar, o curte interioară acoperită, un teren de sport în aer liber, o curte de recreaţie parţial acoperită, un atelier de mentenanţă, platforme pentru parcarea bicicletelor, diverse spaţii tehnice şi administrative.



Înfiinţată în 1991, Impact Developer & Contractor SA este prima companie de real-estate 100% privată din perioada post-comunistă. Impact Developer & Contractor SA a finalizat 9 ansambluri rezidenţiale, iar în prezent are în dezvoltare Luxuria Domenii Residence, cel mai mare proiect rezidenţial în construcţie, din zona centrală a Bucureştiului. Compania mai are încă două ansambluri în faza de proiectare în Bucureşti şi a demarat execuţia unui nou ansamblu premium, de vile şi apartamente în Constanţa, Boreal Plus.