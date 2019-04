TERIBIL! Si un grup de elevi ai unui mare colegiu din Iasi au fost martori la tragedia atentatelor din Sri Lanka

Colegiul National Costache Negruzzi Sri Lanka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un grup de elevi insotiti de un profesor de la Colegiul National "Costache Negruzzi" din Iasi au fost la un pas de tragedie. Acestia au fost martori ai teribilelor atentate din tara asiatica. Din fericire, conform prof. dr. Elvira Rotundu, viata acestora nu a fost pusa in pericol. "Da. Este adevarat ca un grup de elevi de la colegiul nostru, insotiti de un profesor, se aflau exact in orasul unde au avut loc atentatele din Sri Lanka. Am vorbit personal cu profesorul insotitor. Viata acestora nu a fost pusa in pericol nicio secunda. Ei se afla in siguranta si totul este foarte bine", a declarat prof. dr. Elvira Rotundu, director al Colegiului N ...