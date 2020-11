TERIFIAȚI de pandemie, romanii raman tot PROST EDUCAȚI: masca de PROTECȚIE, noul tip de deșeu care polueaza Romania

Sunt mai puține gunoaie pe plajele din România, însă a apărut un nou tip de deșeu: masca de protecție. Este concluzia la care au ajuns membrii ONG Mare Nostrum care monitorizează în permanență plajele românești de la Marea Neagră. Rezultatele sunt influențate de epidemia de Covid 19.

Reprezentanții ONG Mare Nostrum au stabilit că monitorizarea porțiunilor de plajă din luna octombrie arată o scădere a cantității de deșeuri față de septembrie 2019. Probabil, explicația pentru această evoluție are legătură cu măsurile restrictive impuse ca urmare a pandemiei COVID-19, conform Mediafax.

În total, pe plaje au fost descoperite 21.284 de deșeuri, cu 12.000 de unități sub raportarea din septembrie.

„Nu cred că putem vorbi de faptul că am fost ceva mai responsabili în acest an și de aceea avem un număr mai scăzut de elemente. Cred că măsurile restrictive emise de-a lungul acestui an sunt cele care au ajutat, de fapt, ca plajele să fie mai curate. Pe de altă parte, trebuie să menționăm și faptul că în acest sezon estival, pe anumite sectoare au intervenit și administratorii de plajă, iar reprezentanții ABADL au curățat și ridicat nisipul”, a declarat Angelica Paiu, reprezentantul Mare Nostrum.

În timpul monitorizării, membrii asociației au descoperit un tip de deșeu: masca de protecție. Cele mai multe au fost descoperite la Mamaia Nord și Saturn.

„Suntem convinși că în sesiunea următoare de monitorizare vom găsi mai multe măști de unică folosință uitate pe plajă. Din nefericire, dincolo de faptul că acestea conțin microparticule de plastic ce se degradează în sute de ani, pot reprezenta un real pericol pentru viețuitoarele marine, care se pot prinde în ele”, a explicat Marian Paiu, reprezentantul Mare Nostrum.

Analiza pe sectoare arată că cel mai murdar este Constanța, cu 5.308 deșeuri, urmat de Mamaia Nord (4.855) și Năvodari (4.423). Cele mai puține deșeuri au fost întâlnite pe sectoarele din Edighiol (379), Corbu (648) și VamaVeche (757). Mai mult decât atât, elementele din material polimeric artificial au predominat și în această sesiune, reprezentând principalul tip de deșeu (17215).

La capitolul categorii de deșeuri, mucurile de țigară ocupă un loc fruntaș, cu 11.190 elemente identificate. Acestea au fost urmate de ambalaje, paie și bețe pentru amestecat.