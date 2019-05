TERIFIANT! Ce a povestit o fetita colegilor ca A MANCAT - FOTO

canibal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata in varsta de 12 ani din Rusia a tulburat linistea unei scoli dupa ce aceasta le-a povestit colegilor niște lucruri teribile. Aceasta s-a laudat in fata colegilor de clasa că ar fi gătit și mâncat carne de om, dar și alte părți ale corpului. Din cate se pare, fetița de doar 12 ani ar fi avut o relație cu un tânăr de 22 de ani. Bărbatul pe numele său, Arkady Zverev, urma să fie judecat pentru răpire, dar și acuzații de crimă și canibalism, însă, acesta a decedat la scurt timp, informează publicația The Mirror. Fata le-ar fi spus colegilor de clasă că gustul a fost ”prea dulce”, în timp ce ”creierele s-au dovedit a fi mult mai gustoase”. Atac armat intr ...