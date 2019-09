TERIFIANT! Contaminarea cu un virus periculos, ascunsa de autoritati

virus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi studenti de la Medicina Veterinara din Cluj au fost infectati cu un virus scapat de sub control. Medicii au raportat un focar de infectie cu febra Q, o boala infectioasa cu simptome asemenatoare gripei. Virusul a fost luat de la un animal contaminat de catre studentii la medicina veterinara, iar acum face ravagii in oras. Alerta la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. Bebelusi infectati cu un virus necunoscut Autoritatile stiau tot ce se petrece, insa au tinut situatia ascunsa, iar oamenii din oras nu stiu nimic. Potrivit informatiilor obtinute, primul caz a fost inregistrat in data de 14 mai, iar cel mai recent la data de 20 august. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina ...