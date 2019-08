TERIFIANT! Dadea anunt la ziar ca angajeaza bona pentru fiul sau. Pe urma facea ceva monstruos

bona google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie din Bacau dadea anunt ca angajeaza bona pentru fiul ei. In realitate, femeia le punea pe fetele dornice de un job sa faca sex cu diversi clienti. Secrete nebanuite au iesit la iveala in timpul cercetarii. Femeia de 45 de ani, din Bacau, patroana unor saloane de masaj erotic din localitate, a fost condamnata la cinci ani de inchisoare, fiind acuzata ca a exploatat sexual mai multe minore si ca a inlesnit practicarea prostitutiei in cazul altor femei. Un alt caz SOCANT! Doi adolescenti ar fi violat alti doi minori Timp de aproape trei ani, patroana saloanelor de masaj erotic ”Majestique” din Bacau a obtinut sume uriase de bani din traficarea unor minore. Teodora Vascan (45 de ani) si-a recuno ...