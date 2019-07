TERIFIANT: Si-a injunghiat fosta iubita si pe fratele acesteia, in direct, pe Facebook

victima crima google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din judetul Arad a injunghiat doua persoane, in noaptea de joi spre vineri, una dintre victime fiind fosta sa iubita, care participa in acel moment la o petrecere in casa parintilor, iar agresorul a incercat sa-si ia viata cu acelasi cutit cand a fost gasit de politisti. Atacul a avut loc intr-o casa din localitatea aradeana Nadab, unde locuiesc parintii fostei iubite a agresorului. Breaking news! Criminalul din Faget a fost prins! S-a emis mandat de arestare pentru 30 zile - UPDATE/ VIDEO Surse din randul anchetatorilor au declarat ca agresorul are 32 de ani si locuieste in localitatea Olari, iar in cursul noptii a vazut pe fotografii cu fosta iubita care participa la o petrecere in satul N ...