TERIFIANT! Un kamikaze ucide 63 de persoane si raneste alte 182 la o nunta. Este cel mai SANGEROS atac vizand civili de la inceputul anului - FOTO

Un atentat sinucigas s-a soldat cu 63 de morti si ranirea altor 182 de persoane la o nunta, sambata seara, la Kabul, in timp ce populatia afgana spera la un acord iminent intre Statele Unite si talibani, relateaza AFP. "Intre victime se afla femei si copii", a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului afgan de Interne Nasrat Rahimi, care a prezentat acest bilant duminica dimineata. Atentatul - nerevendicat - este cel mai sangeros vizand civili de la inceputul anului in Afganistan. 17 persoane decedate in urma atentatului din apropierea unui aeroport international - VIDEO Potrivit lui Rahimi, atentatul a avut loc la ora locala 22.40 (21.10, ora Romaniei), in vestul Kabului, si a fost comis de ...