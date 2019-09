Terminale POS in pietele agroalimentare din Galati si din Iasi

Comercianţii din pieţele din Galaţi şi Iaşi au la dispoziţie un număr de 35 de terminale POS la care clienţii pot plăti cu cardul, anunţă vineri Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România (AAPR) într-un comunicat, pottrivit Agerpres.

Proiectul a fost dezvoltat de Mastercard şi de AAPR, în colaborare cu Patria Bank, şi beneficiază de susţinerea primăriilor din Galaţi şi Iaşi.Decizia de introducere a plăţii cu cardul la producători a fost luată după ce un studiu de piaţă comandat de Mastercard a arătat că nouă din zece adulţi care locuiesc la oraş deţin un card bancar şi fac plăţi cu acesta, în medie, de două ori pe săptămână. Iniţiativele de la Galaţi şi Iaşi vin după ce, la începutul verii, interesul orăşenilor pentru cumpărarea de produse agricole cu cardul a fost implementat cu succes în Piaţa Cibin din Sibiu, se menţionează în comunicat.Managerul de ţară al Mastercard în România, Cosmin Vladimirescu, crede că producătorii din pieţe doresc să-şi alinieze comerţul la standardele europene Smart."Rezultatele obţinute în urma proiectului-pilot implementat în Piaţa Cibin ne bucură şi ne arată, încă o dată, că apetitul românilor pentru plăţile electronice a crescut exponenţial în ultimii ani, iar dorinţa producătorilor de a alinia comerţul la standardele europene Smart este din ce în ce mai puternică. Instalarea POS-urilor în pieţele din Galaţi şi Iaşi vine ca o continuare naturală a acestui demers care, cu timpul, suntem ferm convinşi că va reuşi să transforme plăţile electronice în normalitate", a declarat reprezentantul Mastercard.Preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Pieţe din România, Teodor Ioan Birţ, susţine că producătorii sunt mulţumiţi de introducerea posibilităţii plăţii cu cardul.

"În cele trei luni de când am testat proiectul la Sibiu, numărul de POS-uri montate în piaţă s-a dublat. Am extins proiectul la a doua piaţă din Sibiu, unde au fost montate trei aparate. Producătorii sunt mulţumiţi că le-au crescut vânzările şi că pot folosi aparatul şi când vând produse în afara pieţei. Pentru unii dintre ei a devenit un mijloc de economisire pentru că atunci când primeau banii cash, îi cheltuiau," a declarat preşedintele AAPR.



Studiile europene arată că România este pe ultimul loc la consumul de fructe şi legume proaspete, dar că, în acelaşi timp, există o preocupare constantă de îmbunătăţire a alimentaţiei locuitorilor de la oraş şi dorinţa de comercializare a produselor proprii artizanale din partea producătorilor locali, se menţionează în comunicatul transmis cu ocazia anunţării inaugurării terminalelor POS în pieţele din Galaţi şi Iaşi.



La Iaşi, introducerea plăţii cu cardul la tarabele producătorilor a atras interesul antreprenorilor locali, în special a celor din domeniul IT, care caută deja şi alte modalităţi de a conecta producătorul agricol şi consumatorul prin intermediul tehnologiei, cu asigurarea securităţii datelor sau dezvoltarea de platforme de plăţi digitalizate personalizate, se precizează în document.



Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România reuneşte aproximativ 260 de pieţe, cu peste 12.000 de tarabe, din 34 de administraţii locale.



Mastercard operează cea mai rapidă reţea de procesare a plăţilor din lume, oferind un liant între consumatori, instituţii financiare, comercianţi, autorităţi şi companii din peste 210 ţări şi teritorii.