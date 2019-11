Termoenergetica, noul operator de termie din Capitala, anunta ca avaria din zona Fundeni a fost remediata

Termoenergetica, noul operator de termie din Capitală, anunţă că avaria din zona Fundeni a fost finalizată, în prezent lucrându-se la la încărcarea instalaţiei, astfel încât agentul termic să ajungă la consumatori, anunță news.ro.

"În momentul de faţă avariile de la Apusului, Grozăveşti, Aviatorilor sunt remediate. Am finalizat şi lucrarea din Fundeni, în momentul de faţă suntem în faza de încărcare a instalaţiei cu agent termic, practic se re-umple reţeaua, astfel încât agentul termic să ajungă la consumator, sperăm să nu dureze foarte mult. Am avut un decalaj pentru că, odată ce am săpat, am găsit cabluri de tensiune ale ENEL, a trebuit să îi apelăm să vină se devieze traseul, astfel încât să putem realiza săpătura penru a interveni, la rândul nostru", a transmis, sâmbătă, printr-un comunicat de presă, Alexandru Burghiu, director general al Companiei Municipale Termoenergetica, fost administrator special RADET.

Citeşte şi: VIDEO Imagini absolut ȘOCANTE din vasul în care 14.000 de oi au fost LĂSATE captive vreme de 3 zile de autoritățile române

Cu privire la sistemele alternative pentru alimentarea cu energie termică pe care spitalele trebuie să le aibă, pentru situaţia de avarie a sistemului centralizat, Burghiu a declarat: “Există o prevedere legală care spune că orice unitate spitalicească are obligaţia de a asigura surse alternative atât pentru apă caldă, cât şi pentru căldură. Aceste spitale nu sunt în subordinea Primăriei Capitalei, aşa cum în mod eronat se aruncă în spaţiul public. Cu atât mai mult cu cât un manager de spital ştie că unitatea e racordată la o reţea veche de 52 de ani, trebuie luate toate măsurile legale. Ministerul Sănătăţii a spus să luăm măsuri de urgenţă, în condiţiile în care culpa este comună, dacă este să fim realişti – nici dumnealor nu au făcut şi nici noi, într-adevăr, nu am putut să facem în trei ani".

Joi, RADET a anunţat noi avarii la reţea care au dus la sistarea funizării agentului termic în mai multe zone ale Capitalei.

”Urmare a unei avarii produse pe Magistrala de termoficare 2Dn 600, veche de 43 de ani, se sistează furnizarea agentului termic pentru un interval de maximum 24 de ore în zona Fundeni”, a transmis RADET, printr-un comunicat de presă, însă intervalul a fost prelungit.

Candidatul desemnat de PLUS pentru Primăria Captalei, Vlad Voiculescu, a transmis că peste 1.000 de pacienţi şi sute de cadre medicale de la Institutul Oncologic Fundeni, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu ”suferă din cauza incompetenţei Gabrielei Firea”, făcând referire la ultimele avarii RADET care au dus la sistarea agentului termic în mai multe zone ale Capitalei.

”Criza RADET nu este decât o parte din falimentul total pe care l-a creat cu fiecare zi pe care a petrecut-o la conducerea Capitalei”, afirmă Vlad Voiculescu.