Termometrul l-a impiedicat pe candidatul PNL la Primaria Buzau, medicul Adrian Zoican, sa voteze

Candidatul PNL la Primăria Buzău, medicul Adrian Zoican, a fost nevoit să aştepte, duminică, pentru a-şi putea exercita dreptul la vot, din cauza unei erori a termometrului cu care era măsurată temperatura votanţilor. Iniţial, aparatul a indicat o valoare prea mică în cazul lui Zoican, potrivit news.ro.

Candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Buzău, medicul Adrian Zoican, a ajuns la urne, însă a avut de aşteptat până i-a fost permis accesul în secţia de votare din cauza unei erori a termometrului cu care era măsurată temperatura alegătorilor. Când a fost scanat de reprezentanta secţiei de votare, termometrul a indicat în cazul lui Zoican o temperatură mult prea mică.

Medicul i-a solicitat reprezentantei secţiei de votare să nu îl mai atingă cu termometrul şi i-a recomandat scanarea de la o distanţă de 10 centimetri pentru a-i proteja pe cei veniţi la urne.

Într-un final, temperatura măsurată pe fruntea candidatului PNL a fost conformă şi acesta şi-a putut exercita dreptul la vot.

Citește și: Dolarul american se va prăbuşi până la sfârşitul lui 2021 - economist

"Este o zi mare, o zi de sărbătoare, când toţi buzoienii trebuie să vină la vot pentru a-şi exprima opţiunea politică şi a alege administraţia oraşului şi a judeţului, administraţie care îi va reprezenta. Votul a durat mai mult din cauza procedurilor, proceduri legate de pandemie; totuşi, se votează, nu într-un ritm alert, dar se votează, funcţionează sistemul. De aceea rog toţi buzoienii să vină la vot cât mai devreme pentru a nu crea probleme mai târziu, aglomeraţie seara, înaintea închiderii secţiei de votare. Vă rog să votaţi cum vă dictează conştiinţa, dar important este să veniţi la vot; este soare, nu sunt nori pe cer, deci viitorul va fi bun”, a spus Zoican, la ieşirea de la urne.

Preşedintele PNL Buzău, deputatul Cristinel Romanescu, care candidează pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a votat la secţia amenajată la Şcoala nr. 1 Buzău. Romanescu a venit însoţit de soţie, de una dintre fiice şi de nepotul său, însă a intrat singur în secţia de votare.

"Am votat pentru viitor, pentru noile generaţii. Administraţiile liberale au demonstrat deja că se poate, de ce să nu arătăm că şi în judeţul nostru se poate? Bineînţeles, judeţul are un potenţial fantastic, un potenţial pe care trebuie să îl valorificăm, şi sperăm să punem judeţul Buzău acolo unde merită şi unde îşi are locul pe harta României. Mulţumesc tuturor alegătorilor şi consider că astăzi a venit momentul în care să restartăm tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani la Buzău, să luăm pe drumul adevăratei democraţii şi, bineînţeles, să ne putem compara cu celelalte judeţe care ne-au luat-o prea mult înainte”, a spus Cristinel Romanescu.