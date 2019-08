Teroare la Craiova! Un avocat povesteste cum interlopii i-au rupt piciorul! Totul are legatura cu un dosar DIICOT

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marturia probata cu inregistrari a avocatului craiovean Eugen Ruican, care povesteste cum fratii Adi si Cristian Ilina, vizati intr-un dosar DIICOT, au speriat-o pe cea care urma sa faca plangere impotriva lor, iar el a platit cu piciorul rupt. Pe 3 ianuarie 2019, avocatul craiovean Eugen Ruican a primit un telefon de la o tanara femeie cu o voce ingrijorata. ”Ma numesc Ana Maria Lapadatu, am fost cautata de DIICOT si am nevoie de un avocat”, i-a spus interlocutoarea. Ana era inculpata intr-un dosar de trafic de persoane si proxenetism. Dupa ce i-a auzit povestea, avocatul a sfatuit-o pe Ana ca ea sa faca o plangere penala, tot la DIICOT, impotriva celui care exploata in strainatate, proxenetul Adi Ionut Ilina. C ...