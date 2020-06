„Teroriști domestici” – Reacția lui Donald Trump la inființarea „Zonei autonome Capitol Hill”

După câteva zile de confruntări cu protestatarii, autoritățile din Seattle s-au retras luni, înlăturând baricadele și abandonând clădirea. De atunci, protestatarii s-au mutat, proclamând zona „Zona autonomă a Capitol Hill”, unde poliția este interzisă, mâncarea este gratuită și documentarele sunt examinate noaptea, scrie, în ediția de joi Washington Post. Pentru unii protestatari, este un prim […] The post „Teroriști domestici” – Reacția lui Donald Trump la înființarea „Zonei autonome Capitol Hill” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.