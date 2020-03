’Terorism biologic’ in SUA - Doi barbați au tusit in mod deliberat catre alte persoane carora le-au spus ca sunt infectati cu coronavirus

Doi bărbaţi au fost acuzaţi de ''terorism'' în SUA, în urma unor incidente separate în care aceştia au tuşit în mod deliberat către alte persoane cărora le-au spus că sunt infectaţi cu coronavirus, relatează miercuri agenţia EFE potrivit Agerpres.

Unul dintre cei doi, în vârstă de 59 de ani, s-a aplecat către o angajată a unui supermarket din New Jersey, care anterior îi ceruse să păstreze o anumită distanţă, şi a tuşit spre ea spunându-i apoi râzând că are coronavirus. Mai mult, el a refuzat să se legitimeze în faţa personalului de securitate al supermarketului şi le-a spus unor angajaţi ai acestuia că ''sunt norocoşi că încă mai au loc de muncă''.Celălalt incident s-a petrecut vinerea trecută, când un bărbat în vârstă de 57 de ani a râs de un pensionar care purta mască sanitară şi mănuşi în timp ce aştepta să intre într-un magazin alimentar din Pennsylvania - şi care era în faza de recuperare după o pneumonie - şi a simulat o tuse în preajma lui, spunându-i de asemenea este infectat cu coronavirus.Departamentul american al Justiţiei a avertizat marţi că orice încercare de ameninţare a cuiva cu infectarea cu coronavirus constituie faptă penală.La rândul său, procurorul general din New Jersey, Gurbir Grewal, a atenţionat că propagarea unor astfel de temeri este ceva inacceptabil, mai ales într-o situaţie de urgenţă cum este cea prin care trecem în prezent