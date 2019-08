"Teroristul de la Universitate" vrea sa fie liber 

oliver stan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Individul acuzat ca ar fi incercat sa arunce in aer Corpul A al universitatii din Copou insista pe lânga judecatori pentru a fi lasat sa paraseasca Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri. Recent, magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au dispus mentinerea masurii internarii medicale in cazul lui Oliver Florin Stan. Dar acesta a contestat decizia instantei de judecata. Judecatorii au respins externarea "teroristului" care a vrut sa arunce in aer Corpul A Oliver Stan a cerut de mai multe ori inlocuirea internarii medicale cu un tratament urmat la domiciliu, dar a fost refuzat de judecatori. Pe data de 8 iulie 2013, Oliver Stan a intrat intr-o sala in care 41 de student ...