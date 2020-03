CEO-ul companiilor Tesla şi SpaceX, Elon Musk, a anunţat că primele 1.200 de sisteme de ventilaţie pentru bolnavii de COVID-19 vor fi gata de distribuire în cursul acestei săptămâni, transmite marţi Space.com. Elon Musk s-a oferit, în urmă cu o săptămână, să înceapă producţia de sisteme de ventilaţie pentru pacienţii bolnavi de COVID-19, în cazul The post Tesla nu mai produce mașini, ci sisteme de ventilație pentru pacienții COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.