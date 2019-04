Tesla planuieste sa lanseze, in 2020, taxiurile fara sofer

Tesla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tesla are planuri mari pentru anul 2020. Planuieste sa lanseze primele robotaxiuri, ca parte a unei retele de ride-sharing cu masini autonome. Elon Musk a anuntat planul luni, chiar de Autonomy Day. „Ma simt increzator sa prezic ca vor exista robotaxiuri de la Tesla anul viitor”, a anuntat acesta. Modelul retelei de ride-sharing va fi unul similar cu cel folosit de Uber sau Bolt. Numai ca, in loc sa fii tu cel care transporta pasageri dintr-un loc in altul, iti poti trimite masina sa faca bani pentru tine. Aceasta va trebui totusi sa fie echipata corespunzator. Tesla va face si ea bani prin asta. Va incasa intre 25% si 30% din venitul curselor. In locurile in care nu vor exista suficiente masini ...