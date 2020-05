Test negativ pentru Orban. Utilajul de fabricat maști cumparat de Romarm cu 1 milion de euro s-a gripat. VIDEO

Un reportaj-anchetă realizat de reporterii Observator Antena 1 scoate la iveală cum și-a bătut joc o companie de stat strategică de banii alocați pentru fabricarea de măști. La sfârșitul lunii aprilie, autoritățile anunțau începerea fabricării de măști sanitare la Romarm, estimându-se că aici vor fi produse zilnic peste 400.000 de măști chirurgicale și N95, transmite observatornews.ro. Fabrica este deținută de […] The post Test negativ pentru Orban. Utilajul de fabricat măști cumpărat de Romarm cu 1 milion de euro s-a gripat. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.