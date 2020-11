Testarea intregii populații a Slovaciei are primele efecte. Ce restricții s-au anulat

Slovacia va redeschide la jumătate din capacitate teatrele, sălile de cinema şi bisericile începând de luni, iar sălile de fitness şi piscinele vor putea opera cu un număr limitat de vizitatori, ca parte din demersul de relaxare a restricţiilor impuse pentru a frâna răspândirea coronavirusului, a anunţat prim-ministrul Igor Matovic, potrivit Reuters şi Agerpres. Slovacia, […] The post Testarea întregii populații a Slovaciei are primele efecte. Ce restricții s-au anulat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.