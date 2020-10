Testarea unui nou vaccin contra COVID-19, oprita, dupa imbolnavirea inexplicabila a unui voluntar

Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anunţat, luni, suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participanţii la teste s-a îmbolnăvit, informează marţi AFP şi dpa, conform Agerpres. “Am oprit temporar dozarea suplimentară în toate testele noastre clinice ale unui vaccin experimental împotriva COVID-19, inclusiv toate testele din faza a treia, din […] The post Testarea unui nou vaccin contra COVID-19, oprită, după îmbolnăvirea inexplicabilă a unui voluntar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.