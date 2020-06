Teste de conspiratie

Exista o relatie de cauzalitate intre numarul de teste efectuate si numarul de cazuri de COVID-19 raportate? Sau, altfel spus, nu cumva statisticile sunt manipulate de autoritati prin subtestare, in timp ce realitatea e mult mai sumbra? Am citit argumentul acesta in mai multe comentarii, asa ca incerc sa va spun de ce cred ca in mare parte este o pista falsa si, poate, fara sa vrem, chiar conspirationista.