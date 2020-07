Testele PCR vor deveni istorie! Ce soluții mai ieftine, sigure și rapide au fost gasite

Epidemiologii spun că testele în masă pentru SARS-CoV-2 – care necesită milioane de eșantioane pe țară pe săptămână – este cea mai practică cale de ieșire din criza actuală. Permite oficialilor să-i izoleze pe cei care testează pozitiv, să limiteze răspândirea bolii și să ajute la stabilirea momentului în care este sigură relaxarea restricțiilor, scrie […] The post Testele PCR vor deveni istorie! Ce soluții mai ieftine, sigure și rapide au fost găsite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.