"Testoasa zambitoare" a fost salvata de la disparitie

Broastele testoase birmane, poreclite "testoasele zambitoare", ajunsesera la doar cativa indivizi in salbaticie, fiind una dintre speciile cel mai amenintate de disparitie. Insa oamenii de stiinta au anuntat recent ca au reusit sa aduca la maturitate, in captivitate, 1.000 de exemplare si ca in curand le vor elibera in salbaticie.