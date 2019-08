Testul inteligentei! Cate patrate sunt in imagine? 95% din oameni nu reusesc sa afle raspunsul

testpatrate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avem o provocare interesanta pentru tine! Cate patrate ai gasit in imaginea de mai sus? Din cand in cand, un test haios legat de matematica este o oportunitate de a testa atentia si perspicacitatea creierului uman. Matematica si calculele nu este punctulele tale forte? Ei bine, daca te concentrezi cateva minute, cu siguranta vei gasi raspunsul. Nu multe persoane au reusit sa identifice raspunsul corect, deoarece majoritatea se pierde pe parcursul numaratorii. Trateaza situatia cu rabdare si nu trage cu ochiul la raspuns, cel putin pana nu incerci pe cont propriu. Deci, Cate triunghiuri sunt in imagine? Nu trage cu ochiul la rezolvare! Raspunsul corect: 11 patrate! Daca ti-a placut articolul, ...