Testul poligraf in cazul lui Gheorghe Dinca se amana - SURSE

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal. Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta urmand sa fie adus de la Bucuresti. Pe de alta parte, anchetatorii au luat decizia de a amana testarea lui Gheorghe Dinca cu aparatul poligraf. Miercuri, seful DIICOT, Felix Banila, a explicat ca cercetarile la locuinta lui Dinca nu se pot desfasura daca acesta nu este prezent. Monstrul din Caracal, audiat 9 ore de procurorii DIICOT! Ce le-ar fi spus anchetatorilor Gheorghe Dinca – principalul suspect in cazul crimelor din Caracal – a fost dus, joi, ...