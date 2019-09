Textul motiunii de cenzura a PNL: Guvernului Dancila este considerat cel mai nociv din ultimii 30 de ani. Ce spune premierul

"Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, faceţi un bine României şi românilor şi votaţi demiterea celui mai nociv guvern pe care l-a avut ţara în ultimii 30 de ani. Demiteţi Guvernul PSD prin votul dumneavoastră şi salvaţi, astfel, ceea ce se mai poate salva din economia României, din sistemul de învăţământ, din sistemul de sănătate, din instituţiile statului român. Orice zi cu Guvernul Dăncilă la putere înseamnă oportunităţi ratate pentru România, subdezvoltare şi adâncirea problemelor macroeconomice. Demiterea Guvernului Dăncilă reprezintă o condiţie esenţială pentru intrarea României în normalitate. Această moţiune ne oferă şansa să reconstruim România din temelii. (...) Votul dumneavoastră pentru moţiunea de cenzură este un vot esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată. Imediat după demiterea Guvernului PSD, opoziţia va propune cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români şi pentru România. Aceasta va fi, evident, aşa cum ne spune Constituţia, rezultatul consultărilor dintre Preşedintele României şi partidele politice parlamentare. Putem să anticipăm încă de acum faptul că soluţia benefică pentru România înseamnă un guvern suplu, european, cu 15 ministere, format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră", se arată în moţiunea de cenzură obţinută de AGERPRES, intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!", citează agerpres.ro

"Vom putea reaşeza România pe drumul ei firesc: prin investiţii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o creştere economică solidă bazată pe producţie şi exporturi, prin servicii publice de cea mai bună calitate", se arată în moţiune.

"În orice democraţie funcţională, atunci când Guvernul nu mai are susţinerea Parlamentului, prim-ministrul îşi dă demisia, fără să mai aştepte depunerea unei moţiuni de cenzură. Cel mai firesc ar fi fost ca Guvernul Dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când românii au dat cea mai zdravănă lecţie acestui guvern care a acţionat împotriva intereselor generale ale ţării, împotriva românilor", se menţionează în document.

"De câteva luni, de când a mărturisit că s-a eliberat de Liviu Dragnea, doamna Dăncilă ne-a arătat adevărata sa faţă, transformând funcţia de prim-ministru într-un instrument de vendetă la adresa adversarilor săi politici şi într-o modalitate eficientă de a face foarte mult zgomot, pentru a acoperi eşecul total al unei guvernări, care s-a demonstrat a fi cea mai tragică farsă pentru România. Neconflictuala doamnă Viorica Dăncilă i-a încurajat pe colegii săi să profereze mesaje naţionalist-şovine la adresa minorităţilor naţionale şi nu a sancţionat derapajele grave din discursurile pline de ură. Niciun ministru din Guvern nu s-a disociat de acest comportament anti-european.

'Lipsa de competenţă' sau 'impotenţa guvernării' sunt aprecierile corecte care au venit chiar din interiorul partidelor de guvernare. În doi ani şi opt luni s-au perindat prin Guvern peste 80 de miniştri, dintre care unii au fost de cea mai slabă calitate, numiţi nu pentru a creşte performanţele actului guvernamental, ci pentru a tranzacţiona voturi şi interese în interiorul principalului partid de guvernare", se susţine în moţiunea de cenzură.

"Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, cea a Olteniei sau Autostrada Sibiu-Piteşti nu au avansat nici măcar cu un singur centimetru sub guvernarea PSD. Pe calea ferată trenurile deraiază aproape săptămânal din cauza infrastructurii degradate, iar viteza de deplasare a trenurilor a ajuns sub cea a trotinetelor electrice!", se spune în document.

"Acest Guvern este pe cale să-şi mai bată încă o dată joc de românii din diaspora, prin încercările disperate pe care le face pentru a bloca dreptul constituţional al acestora de a vota. Nimic nu ne garantează faptul că PSD nu-i va supune pe românii din străinătate la aceleaşi umilinţe ca la alegerile prezidenţiale din 2014 sau la alegerile europarlamentare şi referendumul din 26 mai 2019. Posibilitatea votării prin corespondenţă este aproape necunoscută de către românii din afara frontierelor, pentru că Guvernul nu i-a informat la timp pe oameni de existenţa acestei modalităţi de vot, abia legiferate. Mai mult decât atât, secţii noi de votare în marile comunităţi de români din străinătate nu au fost încă stabilite, iar pregătirea votului este gestionată absolut deficitar. Şi, de parcă nu ar fi suficient, ministrul finanţelor publice încearcă să-i descurajeze pe cei care vor să voteze prin corespondenţă, ameninţându-i deja cu impozite şi taxe pregătite de ANAF", se mai arată în moţiunea de cenzură.

"Din momentul în care aceste două instituţii au ajuns să fie finanţate exclusiv de la bugetul de stat, prin semnătura Guvernului, ele nu-şi mai respectă nici statutul şi nici rolul fundamental de a informa în mod imparţial şi corect populaţia. Şefii acestora acţionează discreţionar, risipesc bani publici pentru deplasări de lux şi interese personale, se manifestă dictatorial în relaţiile cu angajaţii şi au trecut la capitolul 'confidenţial' aproape tot ceea ce fac ei cu banii publici. Înţelegem de ce îşi permit aceste lucruri, pentru că, aşa cum arată politica editorială a posturilor publice de radio şi de televiziune, aceasta pare să fie mai întâi aprobată în CEx-ul PSD şi mai apoi comunicată angajaţilor", se spune în moţiune.

„Moțiunea de cenzură cu care ne amenință opoziția nu va trece nici de această dată. Au mai încercat acest lucru, nu de mult, și au eșuat lamentabil. Au mai ratat o dată această tentativă când au venit în Parlament fără o viziune, fără program de guvernare și fără o echipă guvernamentală. Și tot așa vin și acum, fără alternativă și fără cea mai mică idee despre ce vor face a doua zi.



Și fiindcă nu poate exista susținere pentru…nimic, nici această moțiune nu va trece. PSD este un partid unit, responsabil și care a înțeles că avem misiunea de a guverna România și a ne duce programul la capăt. Pentru asta am fost votați în 2016 și asta vom continua să facem, în ciuda tuturor încercărilor distructive ale unei opoziții slabe, dezbinate și lipsite de seriozitate și asumare când vine vorba de viitorul țării și al românilor.”, a scris Viorica Dăncilă pe pagina sa de Facebook.

