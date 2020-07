Thailanda si-a dublat numarul de tigri salbatici, specie aflata in pericol de disparitie

Thailanda si-a dublat populatia de tigri salbatici in ultimii sapte ani, care a crescut de la 60 la 80 in 2013, ajungand la 160 de exemplare ale acestei specii in pericol de extinctie in 2020, au anuntat surse guvernamentale miercuri cand se sarbatoreste Ziua Internationala a Tigrului, relateaza EFE.