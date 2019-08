The Doors a revenit pe primul loc in top-ul single-urilor americane pe 2 august 1968

The Doors a revenit pe primul loc în top-ul single-urilor americane pe 2 august 1968 cu piesa ”Hello, I Love You”, a anunțat vineri Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica trupei în playlistul zilei, potrivit Agerpres.

Legendara trupă The Doors a înregistrat al doilea succes de top din carieră pe 2 august 1968, când piesa ”Hello, I Love You” a ajuns pe primul loc în clasamentul dedicat înregistrărilor single. Melodia avea să domine clasamentul pentru două săptămâni și era extrasă de pe albumul "Waiting for the Sun”, singurul material discografic al trupei care avea să ajungă în fruntea topului Billboard 200, pentru patru săptămâni din septembrie până în octombrie 1968.

John Densmore, bateristul trupei, a povestit în 2018 că solistul Jim Morrison avea deja versurile de la ”Hello, I Love You” de mult timp, încă de când cânta cu o trupă care se numea Rick& the Ravens. ”Am înregistrat un demo cu Ray Manzarek la clape și cei doi frați ai acestuia la chitare. Dar frații erau îngrijorați de Jum. Era nebun și nu mai cântase niciodată. Părea timid și se ascundea într-un colț al garajului. M-am gândit «ăsta nu e următorul Mick Jagger». Dar și-a găsit stilul inconfundabil, învârtind prin cameră cablul de la microfon ca pe un șarpe. Nu sunt genul meu băieții, dar mi-am dat seama că seamănă cu David al lui Michelangelo. Multe dintre piesele de la început le-a scris pe când locuia pe un acoperiș. Ne vedeam dimineața și îmi spunea «aud un concert în cap». Eu îi răspundeam «wow, ok».”, a povestit Densmore pentru The Guardian.

Citește și: Record de audienţă pentru noul sezon al serialului 'La casa de papel'

Abia la trei ani de la înregistrarea acelui demo, ”Hello, I Love You” a ajuns să fie înregistrat în studio spune Robby Krieger, chitaristul de la The Doors, care explică faptul că erau obișnuiți să aștepte până când cântecele sunau cum trebuie: ”Ni s-a părut că sună un pic prea comercial, aproape pop și nu așa profund ca alte piese. (...) Până la urmă ne-am oprit la jumătatea cântecului! Am cântat niște acorduri demente de chitară care treceau dintr-o boxă în alta și pe urmă piesa e reluată în si bemol”.

Rockerii au fost acuzați că au împrumutat structura partiturii de chitară din piesa ”All Day and All of the Night”, de la Kinks, dar Krieger a povestit jurnaliștilor britanici că a nu au avut probleme: ”Ray Davies, solistul lor, era cool cu chestia asta. Nu ne-au dat în judecată...”, povestește chitaristul de la The Doors.

"The Doors" erau deja cunoscuți după ce piesa ”Light My fire”, se plimbase prin clasamentul Billboard pentru 121 de săptămâni.

Au fost primele dintre cele 16 piese ale celor de la The Doors care au intrat în clasamentul Hot 100.

Trupa The Doors, fondată în 1965, la Los Angeles, este celebră pentru o serie de hituri precum "Light My Fire", "The End", "L.A.Woman", "Break on Through (to the Other Side)" şi "Riders on theStorm". Grupul nu a supravieţuit mult timp după moartea solistului Jim Morrison, în 1971. Formula originală a trupei The Doors era completată de toboşarul John Densmore, clăparul Ray Manzarek şi chitaristul Robbie Krieger.

Piesele celor de la The Doors se regăsesc pe 2 august la Smart Radio. Asculta Smart Radio aici http://www.smartradio.ro/