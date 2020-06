The Guardian anunța peste 10.000 de arestari in SUA. Ducesa de Sussex a vorbit despre crima

Tulburările societății americane după moartea violentă, în custodia poliției, a afro-americanului George Floyd au intrat în ce a de-a zecea zi. Cifre neoficiale, citate de The Guardian, sugerează că mai mult de 10.000 de persoane au fost arestate la proteste împotriva rasismului și brutalității poliției; fostul secretar al apărării, James Mattis, îl acuză pe Trump […] The post The Guardian anunță peste 10.000 de arestări în SUA. Ducesa de Sussex a vorbit despre crimă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.