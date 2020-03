The Invisible Man a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american

Thrillerul „The Invisible Man”, cu Elizabeth Moss în rol principal, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 29 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Elizabeth Moss este Cecilia în „The Invisible Man”. Când parteneul ei de viaţă abuziv se sinucide şi îi lasă toată averea, ea suspectează că este vorba despre o înscenare. După o serie de coincidenţe, Cecilia reuşeşte să dovedească faptul că este urmărită de cineva pe care nimeni nu poate să îl vadă.

Filmul este regizat de Leigh Whannell, iar din distribuţie mai fac parte Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer şi Aldis Hodge.

După două săptămâni petrecute pe primul loc, filmul de aventuri „Sonic the Hedgehog” a coborât pe poziţia a doua, cu 16 milioane de dolari încasări în al treilea weekend de la debut.

„The Call of the Wild”, cu Harrison Ford în rol principal, a coborât un loc în top, până pe trei. Filmul de aventuri a generat încasări de 13,2 milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră. În total, la nivel global, filmul are încasări de 79,2 milioane de dolari. Potrivit experţilor, lungmetrajul inspirat de romanul omonim al lui Jack London va pierde până la 50 de milioane de dolari în box office.

Animaţia „My Hero Academia: Heroes Rising” a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 5,1 milioane de dolari. Mai mulţi tineri care îşi doresc să devină supereroi de profesie luptă într-o lume plină de oameni cu abilităţi, cunoscuţi drept ciudaţi. Deku şi colegii lui de la Hero Academy îl înfruntă pe Nine, cel mai puternic răufăcător.

Filmul de acţiune „Bad Boys for Life”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în distribuţie, s-a clasat pe locul al cincilea în top, cu încasări de 4,3 milioane de dolari în al şaptelea weekend de la debut.

„Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, cu Margot Robbie şi Ewan McGregor în distribuţie, a coborât trei poziţii în clasament, până pe şase, după ce a generat încasări de 4,1 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare.

Comedia „Impractical Jokers: The Movie” a urcat patru locuri, până pe şapte, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 3,5 milioane de dolari.

Drama de război „1917”, regizată de Sam Mendes, a ocupat locul al optulea, în coborâre o poziţie, după ce, în al zecelea weekend de la debut a generat încasări de 2,67 milioane de dolari.

Thrillerul horror „Brahms: The Boy II”, cu Katie Holmes, Owain Yeoman şi Christopher Convery în distribuţie, s-a clasat pe poziţia a noua, cu încasări de 2,62 milioane de dolari în al doilea weekend de la debut.

Adaptarea horror „Fantasy Island”, o versiune a serialului din anii 1970, despre o staţiune de pe o insulă magică, s-a clasat pe locul al zecelea, în coborâre patru locuri, după ce, în al treilea weekend, a generat încasări de 2,3 milioane de dolari.