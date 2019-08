„The Matrix 4”, in pregatire. Keanu Reeves si Carrie-Anne Moss vor reveni in rolurile consacrate

The Matrix 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lungmetrajul „The Matrix 4” va fi scris si regizat de Lana Wachowski, iar Keanu Reeves si Carrie-Anne Moss vor reveni in rolurile consacrate, Neo si Trinity, scrie Variety. Warner Bros. Pictures si Village Roadshow Pictures vor produce si distribui filmul. Presedintele Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, a facut anuntul. Despre Wachowski, care va fi si producator, el a spus ca este „un adevarat vizionar, un cineast unic si creativ”. 14 vedete de la Hollywood care duc un mod de viata extrem de modest! Iata de ce fac asta Scenariul va mai fi semnat de Aleksandar Hemon si David Mitchell. Potrivit unor surse, productia va incepe in 2020. Cele trei lungmetraje ale francizei - & ...