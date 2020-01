The New York Times a depasit pragul de 5 milioane de abonati

The New York Times a depăşit pragul de 5 milioane de abonaţi, în special graţie numărului crescut de abonamente online, a anunţat marţi cotidianul american, citat de AFP potrivit news.ro

În cursul anului 2019, grupul media a câştigat, net, peste un milion de abonaţi numai online, un record pentru The New York Times care a lansat oferta sa digitală cu plată în 2011.

Ziarul numără de acum 3,4 milioane de abonaţi doar pentru conţinutul online, aproape 900.000 de abonaţi pentru ediţiile în print, vânzările provenind din produsele specializate, platformele de gătit (NYT Cooking) şi cuvinte încrucişate (NYT Crossword).

Obiectivul trustului este de a atinge 10 milioane de abonaţi în 2025, dintre care două milioane în străinătate.

The New York Times a anunţat marţi că a atins, cu un an înainte de plan, obiectivul de 800 de milioane de dolari cifră de afaceri venituri din online, ceea ce corespunde cu o dublare a acestora în patru ani (2015).

Trustul va publica rezultatele trimestriale şi anuale pe 6 februarie.