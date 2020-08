The Oath, un nou serial de actiune la AXN

Serialul „Jurământul/ The Oath”, bazat pe o poveste reală,cu Sean Bean în rol principal, va debuta luni seară la postul AXN, notează news.ro.

Primul sezon va avea premiera pe 3 august, câte trei episoade fiind difuzate în fiecare luni seară, de la ora 21.00, iar cel de-al doilea, pe 24 august.



„Jurământul” este creat de Joe Halpin („Chicago P.D.”, „Hawaii Five-0”) cu Anne Clements (StartUP) şi Curtis “50 Cent” Jackson producători executivi.

Serialul explorează lumea bandelor din cadrul poliţiei din Los Angeles, prezintă într-o altă lumină grupările secrete şi corupte în care e aproape imposibil să intri şi în care membrii vor face tot ceea ce este necesar pentru a se apăra de duşmanii din exterior şi chiar din rândurile lor.

În primul sezon sunt prezentaţi „Corbii” (The Ravens) şi încercarea lor de a se elibera de datoria pe care o au faţă de un cartel de droguri. Semnificaţia familiei şi răscumpărarea greşelilor din trecut sunt printre temele abordate în sezonul secund, care găseşte personajele pe un nou drum – cel al luptei cu proprii demoni. Cu toţii vor avea o ultimă şansă să reia controlul proprilor vieţi în timp ce trebuie să îi protejeze pe cei dragi.

Sean Bean („Game of Thrones”, „Lord of the rings”), Ryan Kwanten („True Blood”), Katrina Law („Arrow”), Cory Hardrict („S.W.A.T.”), Christina Milian („Falling Inn Love”) şi Arlen Escarpeta („Whitney”) fac parte din distribuţie.