The Raconteurs s-a clasat in premiera pe primul loc in Billboard 200

The Raconteurs, unul dintre proiectele muzicianului american Jack White, s-a clasat în premieră pe primul loc în Billboard 200 cu albumul „Help Us Stranger”, scrie news.ro.

Lansat pe 21 iunie prin Third Man Records a lui White, albumul a fost vândut în 88.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 27 iunie, potrivit datelor Nielsen Music.

The Raconteurs s-a aflat de două ori în top 10 al clasamentului american al albumelor cu „Consolers of the Lonely”, în 2008, şi „Broken Boy Soldier”, în 2006, ambele clasate pe locul la şaptelea. Jack White s-a aflat de trei ori, solo, pe primul loc al topului, şi între primele zece, cu proiectele The White Stripes şi The Dead Weather.

Ascensiunea „Help Us Stranger” a fost influenţată de oferta pentru biletele scoase la vânzare pentru turneul estival al The Raconteurs. Din total, albumul a fost vândut în 84.000 de copii fizice, dintre care 25.000 au fost exemplare vinil.

Primele piese lansate de pe acest album sunt „Sunday Driver”, „Now That You’re Gone” şi „Help Me Stranger”.

Pe locul secund al Billboard 200 s-a clasat raperul Lil Nas X cu primul album, „7”, vândut în 77.000 de unităţi în prima săptămână de la apariţie.

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” s-au menţinut pe poziţia a treia în top, după ce albumul a fost vândut în 57.000 de unităţi în a 13-a săptămână de la lansare.

Jonas Brothers şi „Happiness Begins” şi-au menţinut, de asemenea, locul - al patrulea - cu 40.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de top, iar „Free Spirit” al lui Khalid a urcat un loc, până pe cinci, după ce a fost vândut în 36.000 de unităţi în a 12-a săptămână de la debut.

Lizzo a urcat trei locuri, până pe şase, cu albumul „Cuz I Love You”, care a fost vândut în 33.000 de unităţi în a zecea săptămână de la lansare.

Rapperul Gucci Mane şi albumul „Delusions of Grandeur” au debutat pe locul al şaptelea, cu 32.000 de unităţi vândute, acesta fiind al şaselea material al artistului care ajunge în top 10.

Rapperul DaBaby şi „Baby On Baby” s-au menţinut pe locul al optulea, cu 28.000 de unităţi vândute în a 17-a săptămână de la debut, Ariana Grande şi „Thank U, Next” au urcat un loc, până pe nouă, cu 26.000 de unităţi vândute în a 20-a săptămână, iar rapperul Polo G şi „Die a Legend” au coborât trei poziţii, până pe zece, cu 24.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de top.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).