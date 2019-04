„The Rise of Skywalker”, titlul celui de-al noualea film din franciza „Star Wars” - VIDEO

„The Rise of Skywalker” este titlul celui de-al nouălea film din franciza „Star Wars”, potrivit unui anunţ făcut vineri seară de Lucasfilm. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Titlul a fost dezvăluit iniţial în cadrul unui eveniment ce a avut loc la Chicago, iar online a fost publicat un trailer. „Fiecare generaţie are o legendă”, a fost textul alăturat clipului. Regizorul JJ Abrams a spus că acţiunea noului film este plasată la ceva timp după cea din „The Last Jedi”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În trailerul de două minute apar şi imagini cu regretata actriţă Carrie Fisher, care este cunoscută pentru rolul Prinţesa Leia. Fisher a murit în 2016, însă producătorii au folosit imagini filmate pentru „The Force Awakens”. „The Rise of Skywalker” este al treilea episod din al treilea set de filme „Star Wars”, iniţiate de cineastul George Lucas în 1977. În lungmetrajul produs de Lucasfilm - subsidiară a Disney - joacă, între alţii, Daisy Ridley, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Oscar Isaac, Keri Russell, Adam Driver şi Richard E. Grant. „The Rise of Skywalker” va fi lansat pe 20 decembrie. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.