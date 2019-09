The Rolling Stones va lansa „Bridges To Buenos Aires” 

The Rolling Stones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); The Rolling Stones va lansa, pe 8 noiembrie, filmul unuia dintre concertele „Bridges To Babylon” sustinute in 1998 din Buenos Aires. Intitulat „Bridges To Buenos Aires” acesta este cel mai recent concert video lansat din arhiva trupei britanice. El va fi disponibil in variantele DVD, Blu-ray, LP, digital video si digital audio, potrivit unui anunt facute de formatie. Show-ul de pe stadionul River Plate a fost filmat pe 5 aprilie 1998 si a fost unul dintre cele cinci concerte sold-out din turneul Bridges to Babylon sustinute in capitala argentiniana. In plus, invitat special al serii a fost Bob Dylan. Impreuna cu grupul, el a cantat piesa „Like a Rolling Stone”. Tu ...