The Wall Street Journal: 'Penitenciarele din statul New York colecteaza anual zeci de milioane de dolari de la detinuti'

Închisorile districtuale din statul american New York, cu excepţia celor din zona metropolitană, colectează anual taxe de 50 de milioane de dolari prin comisioanele impuse convorbirilor telefonice ale deţinuţilor, comenzilor de produse şi sancţiuni disciplinare, scrie The Wall Street Journal, potrivit MEDIAFAX.

Conform unui raport elaborat de organizaţia nonprofit Worth Rises and the Brooklyn Community Bail Fund, suma de 50 de milioane de dolari a fost colectată în penitenciarele din comitatele situate în afara oraşului New York, iar datele au fost obţinute în virtutea Legii privind accesul la informaţii. Analiza nu include zona metropolitană New York, deoarece în penitenciarele de acolo conversaţiile telefonice sunt gratuite.

Vezi si: VIDEO Vladimir Putin a decretat, în celebra conferință de presă de sfârșit de an: 'Nimeni nu trebuie să se atingă de Lenin' .

Raportul are rolul de a semnala problemele financiare cu care se confruntă new-yorkezii ajunşi în închisoare, mai ales că mulţi sunt în arest preventiv înainte de a fi condamnaţi, afirmă coordonatorul raportului, Katie Schaffer, consultant la Institutul Brooklyn Community Bail Fund.

"Suma reprezintă o scădere a avuţiei comunităţilor şi familiilor care îşi permit cel mai puţin acest lucru", a subliniat Schaffer.

În districtele în care a foist realizat studiul, autorităţile din penitenciare au colectat 4,8 milioane de dolari din accesul la convorbiri telefonice, 1,7 milioane de dolari din comisioanele pentru produse comandate şi taxe disciplinare de 41.000 de dolari. Pe baza acestor cifre, suma ar ajunge în cele 57 de districte din statul New York la 50 de milioane de dolari pe an.