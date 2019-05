The Washington Post: Donald Trump minte de rupe! Cu cate declaratii false pe zi l-au prins jurnalistii

Donald Trump 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Publicatia The Washington Post informeaza ca presedintele american Donald Trump a facut, de la momentul investirii in functie, peste 10.000 de declaratii false si care induc in eroare, potrivit news.ro. Glenn Kessler, documentarist al The Post, a spus ca „presedintele continua sa faca declaratii false sau derutante intr-un ritm incredibil”, potrivit CNN. In luna septembrie a anului trecut, aceste declaratii ale lui Trump atinsesera numarul de 5.000. „Este vorba, in medie, de 23 de declaratii false ori derutante facute pe zi in ultimele sapte luni”. Articolul publicat de Kessler impreuna cu Salvador Rizzo si Meg Kelly arata ca „acest tsunami de neadevaruri este in crestere& ...