The Weekend si Roddy Ricch, cele mai multe nominalizari la American Music Awards 2020

Cântăreţul canadian The Weeknd şi rapperul american Roddy Ricch au primit cele mai multe nominalizări la American Music Awards 2020, trofee care vor fi acordate pe 22 noiembrie la Los Angeles, potrivit news.ro.

The Weeknd şi Roddy Rich au primit câte opt selecţii, Megan Thee Stallion a primit cinci, iar Bad Bunny, DaBaby, Doja Cat, Justin Bieber, Lady Gaga şi Taylor Swift, câte patru, potrivit Variety.

La categoria „Artist of the Year”, cea mai importantă a premiilor, au fost nominalizaţi Justin Bieber, Post Malone, Roddy Ricch, Taylor Swift şi The Weeknd.

Swift deţine, în prezent, cele mai multe trofee în această categorie - 5 - şi ar putea să stabilească un nou record de cele mai multe trofee AMA din toate timpurile, dacă se va impune la una dintre cele patru categorii la care este nominalizată. Cântăreaţa a câştigat anul trecut şase trofee AMA, între care „Artist of the Year”, şi a fost desemnată artistul deceniului. Cu acestea, în palmaresul ei se află 29 de premii AMA.

Megan Thee Stallion este interpreta care a primit cele mai multe nominalizări anul acesta şi este prima dată când ea este selectată la AMA. Ea a fost aleasă, între altele, la categoriile „New Artist of the Year” şi „Collaboration of the Year”.

Gala American Music Awards este difuzată în peste 200 de ţări şi teritorii din întreaga lume. Nominalizările sunt făcute în baza topurilor Billboard, fiind luate în calcul accesările online, vânzările online de albume şi piese, difuzările radio şi activitatea în social media. Aceste măsurători sunt realizate de Billboard în perteneriat cu MRC Data şi Next Big Sound.

Pentru ediţia de anul acesta au fost luate în calcul datele din perioada 27 septembrie 2019 - 24 septembrie 2020.

Câştigătorii sunt votaţi de fani.

Show-ul va fi transmis de la Microsoft Theater din Los Angeles, duminică, 22 noiembrie.