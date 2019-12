The Who va concerta anul viitor in Cincinnati pentru prima data de la tragedia din 1979

The Who a anunţat marţi noapte că va concerta în Cincinnati pentru prima dată după ce, în urmă cu 40 de ani, 11 fani au murit într-o busculadă produsă înaintea show-ului trupei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Trupa va urca, pe 23 aprilie, pe scena arenei BB&T, aflată în apropiere de locul în care, pe 3 decembrie 1979, zeci de oameni au fost răniţi în incidentul petrecut din cauza proastei organizări, scrie Billboard. Anunţul a fost făcut după ce WCPO-TV din Cincinnati a difuzat un documentar cu interviuri acordate de solistul Roger Daltrey şi chitaristul Pete Townshend. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Amândoi au spus că au fost afectaţi de tragedie. „Acum vom putea vorbi despre asta când vom reveni”, a afirmat Townshend. „Vom fi acolo. Asta este important. Sunt foarte încântat că avem ocazia să revenim”. Trupa a mai anunţat că va dona o parte din încasări unui fond de burse pentru studenţii din suburbia Finneytown, pe care l-au susţinut de mai mulţi ani. Membrii grupului au aflat de tragedie după încheierea concertului. Managerul Bill Curbishley a luat decizia ca show-ul să aibă loc, avertizând autorităţile din Cincinnati că nu vor putea controla mulţimea dacă concertul ar fi anulat. Trupa rock britanică The Who este prima imortalizată pe Music Walk of Fame din Londra, atracţie culturală inaugurată în noiembrie în cartierul Camden. The Who, înfiinţată la Londra în 1964, este celebră pentru albume ca „My Generation”, „Tommy” şi „Quadrophenia”. Formaţia britanică, cunoscută în formula Roger Daltrey (voce), Pete Townshend (chitară), John Entwistle (bas) şi Keith Moon (tobe ...