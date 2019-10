Theodor Paleologu: Candidatura lui Dan Barna este o eroare de casting

Theodor Paleologu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la Presedintie Theodor Paleologu comenteaza rezultatele sondajului IMAS, in care candidatul USR - PLUS Dan Barna este cu aproape 10 procente in urma partidului, spunand ca aceasta este dovada ca votantii formatiunii au inceput sa se dumireasca, iar candidatura acestuia este ”o eroare de casting”. In ceea ce priveste faptul ca primul clasat, presedintele Klaus Iohannis, este urmat la mare distanta de candidatul sustinut de Pro Romania si ALDE, Mircea Diaconu, Paleologu spune ca se poate intra in turul doi cu 16%, concluzia sa fiind ca nimic nu este batut in cuie si se pot produce deplasari spectaculoase. Theodor Paleologu isi doreste revizuire ...