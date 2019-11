Theodor Paleologu il provoaca pe Klaus Iohannis: 'Sa dea dovada de un minim respect'

Reprezentantul PMP la aceste alegeri, Theodor Paleologu, a fost votat, conform rezultatelor exit poll realizate de CURS-AVANGARDE de 6,1% dintre alegători.

”Rezultatul obținut e bun, în contextul în care nu am avut dezbateri, am avut o criză de guvern. Forța din aceste alegeri va fi un ferment pentru dreapta și centru, în România. Nu consider că sunt stăpânul voturilor mele, nu pot să spun, deocamdată, cu cine să voteze. Îi cer să dea dovadă un minim respect pentru cetățeni și să participe la dezbaterea cu doamna Dăncilă, iar apoi voi spune. Nu optez pentru PSD. ”, a declarat Paleologu.

