Theodor Paleologu: Imbecilii ma ataca spunand ca iau voturi datorita tatalui meu

Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat sambata la Costinesti ca unii alegatori il voteaza datorita realizarilor tatalui sau, fostul diplomat, scriitor și om politic Alexandru Paleologu.

„Cand era mic, eroul meu era Ulise, era destept. Mi-a placut cum l-a pacalit pe prostul de ciclop. In timp, eroul meu a devenit Eneas, ca isi duce tatal in spate si fiul de mana si asta e menirea mea, sa duc mai departe o mostenire. Nu ma deranjeaza deloc sa il duc pe taica-miu in spinare. Stiu ca unii ma voteaza si de dragul lui, nu ma deranjeaza. Unii imbecili ma ataca pe tema asta. Daca unii ma voteaza ca l-au citit pe tata, sa fie primiti. Sa le tina Dumnezeu obiceiul”, a zis Paleologu.