Theodor Paleologu isi doreste revizuirea constitutiei! Iata ce vrea sa schimbe

Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat sambata, la Scoala de vara a Organizatiei PMP de la Costinesti, ca actuala Constitutie are "disfunctionalitati", una fiind aceea ca presedintele tari nu poate demite premierul. "Cred ca ne-am dat seama cu totii ca actuala Constitutie are unele disfunctionalitati. S-a vazut in repetate randuri ca scartaie. De ce scartaie ? Pentru ca ea contine niste contradictii. Sa ne uitam la criza politica actuala, la varful statului avem haos, avem zapaceala, avem discordie, avem dihonie. Presedintele numeste primul ministru, dar nu il poate demite. (...) Este o absurditate de gandire constitutionala. Numeste un prim-ministru si dupa ...