Theodor Paleologu, mesaj pentru Dan Barna: ''Ar trebui sa se retraga''

Theodor Paleologu Dan Barna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, sustine ca alegerea lui Dan Barna ”a fost o eroare de casting” si considera ca acesta ar trebui sa se retraga, pierde constant teren. Theodor Paleologu: USR la guvernare inseamna esec garantat! As propune 'Fara prosti in functii publice' Intr-un interviu, fiind intrebat despre ultimul sondaj IMAS, Barna + Paleologu = 21,9%..., in care cel care e mai putin calificat trebuie sa se retraga, candidatul PMP la alegerile prezidentiale a raspuns: ''Barna ar putea spune ca trebuie sa se retraga cel cu mai putine procente. E o dilema ... din care vom iesi in cateva saptaman ...